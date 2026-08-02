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Ein Sommer wie damals

Die Sehnsucht nach einem Sommer wie damals

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 02.08.2026
Die Sehnsucht nach einem Sommer wie damals

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Ein Sommer wie damals

Folge 1: Die Sehnsucht nach einem Sommer wie damals

76 Min.Folge vom 02.08.2026

Die schönsten Seen, Flüssen und Wasserlandschaften Österreichs. Vom eisigen Gamingbach über den malerischen Duisitzkarsee bis zum traditionsreichen Hubertussee erzählen außergewöhnliche Persönlichkeiten von ihrer tiefen Verbundenheit zur Natur. Hüttenwirtinnen, Fischer, Hoteliers, Sportlerinnen und Familien teilen ihre Geschichten von Freiheit, Heimat und Lebensfreude am Wasser.

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