Die Sehnsucht nach einem Sommer wie damalsJetzt kostenlos streamen
Ein Sommer wie damals
Folge 1: Die Sehnsucht nach einem Sommer wie damals
76 Min.Folge vom 02.08.2026
Die schönsten Seen, Flüssen und Wasserlandschaften Österreichs. Vom eisigen Gamingbach über den malerischen Duisitzkarsee bis zum traditionsreichen Hubertussee erzählen außergewöhnliche Persönlichkeiten von ihrer tiefen Verbundenheit zur Natur. Hüttenwirtinnen, Fischer, Hoteliers, Sportlerinnen und Familien teilen ihre Geschichten von Freiheit, Heimat und Lebensfreude am Wasser.
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