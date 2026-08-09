Der Traum von einem Sommer wie früherJetzt kostenlos streamen
Ein Sommer wie damals
Folge 2: Der Traum von einem Sommer wie früher
76 Min.Folge vom 09.08.2026
Ein Sommer wie damals: Mit allen Wassern gewaschen erzählt von Menschen, deren Leben untrennbar mit Seen, Flüssen und der Donau verbunden ist. Vom kreativen Campingplatzbetreiber an der Donau über die engagierte Hüterin eines idyllischen Naturbadesees bis hin zu Fischern, Fliegenfischerinnen, Bootsbauern, Canyoning-Guides und leidenschaftlichen Wassersportlerinnen – sie alle schöpfen Kraft, Lebensfreude und Inspiration aus dem Wasser.
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