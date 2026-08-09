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Ein Sommer wie damals

Der Traum von einem Sommer wie früher

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 09.08.2026
Der Traum von einem Sommer wie früher

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Ein Sommer wie damals

Folge 2: Der Traum von einem Sommer wie früher

76 Min.Folge vom 09.08.2026

Ein Sommer wie damals: Mit allen Wassern gewaschen erzählt von Menschen, deren Leben untrennbar mit Seen, Flüssen und der Donau verbunden ist. Vom kreativen Campingplatzbetreiber an der Donau über die engagierte Hüterin eines idyllischen Naturbadesees bis hin zu Fischern, Fliegenfischerinnen, Bootsbauern, Canyoning-Guides und leidenschaftlichen Wassersportlerinnen – sie alle schöpfen Kraft, Lebensfreude und Inspiration aus dem Wasser.

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