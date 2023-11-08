Ein Zuhause voller Erinnerungen
Folge vom 08.11.2023: Puzzle mit Persönlichkeit
45 Min.Folge vom 08.11.2023
Lisa und Scott möchten, dass Veronica ihr Haus wieder zum Leben erweckt und es zu einem Ort macht, an dem sie Dinnerpartys veranstalten und mit ihren Freund:innen Spiele spielen können. Veronica lässt sich von Lisas und Scotts Herkunft und ihrer Liebe zu Büchern, Comedy und Geschichten inspirieren, um für sie eine neue Küche, ein Esszimmer und ein Familienzimmer zu designen.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
