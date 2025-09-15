Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Auf den Hund gekommen
23 Min.Ab 12
Luckys schwache Blase raubt Al jede Nacht den Schlaf. Um nicht mehr dauernd mit dem Hund raus zu müssen, will Al dem Vierbeiner eine Hundehütte bauen. Gesagt, getan - und das Ergebnis ist für einen Heimwerker Marke Al auch ganz passabel ausgefallen. Leider sieht das der Inspektor vom Bauaufsichtsamt ganz anders: Die erste Hütte steht zu nah am Haupthaus, die zweite hat keine Wasserleitung, die dritte keinen Behindertenhundeeingang, die vierte ist nicht wasserdicht.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
12
