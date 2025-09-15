Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 10Folge 25
23 Min.Ab 12

Ein Radiosender veranstaltet im Vorfeld der Olympischen Spiele ein Quiz. Der Sieger bekommt Dauerkarten und darf außerdem die Fackel mit der Olympischen Flamme durchs Einkaufszentrum tragen. Al darf an dem Quiz nicht teilnehmen, weil er kürzlich eine Radiomoderatorin schwer beleidigt hat. Also souffliert er die richtigen Antworten Griff - der prompt gewinnt und zum amerikanischen Helden hochgejubelt wird. Als Wut ist grenzenlos, und das hat Konsequenzen für die Spiele.

