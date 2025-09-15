Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 22: Kuhhandel

23 Min.Ab 12

Kelly hat ihre ersten Massagelektionen gelernt. Nun braucht sie jemanden zum Üben, und Bud wird ihr Opfer. Doch irgendetwas scheint sie noch falsch zu machen: Nach fünf Minuten ist Bud halbseitig gelähmt. Jefferson will helfen, und nun kann sich Bud gar nicht mehr rühren. Kurzerhand wird der Gelähmte aufs Autodach geschnallt und zum Arzt gefahren. Al hat ebenfalls ein Rückenproblem. Er versucht, die unbrauchbaren Schuhe aus Garys Laden gegen einen Massagestuhl auszutauschen.

