Eine schrecklich nette Familie

Ausverkauf

Sony PicturesStaffel 4Folge 23
Folge 23: Ausverkauf

23 Min.Ab 12

Al Bundy hat es nicht leicht: Wieder einmal sind der konsumsüchtigen Peggy beim Einkaufen sämtliche Gäule durchgegangen. Peggy hat alle Flohmärkte der Umgebung abgegrast - und so wie es aussieht auch aufgekauft. Alles Reden, Bitten und Befehlen nützt nichts. Nun beschließt Al, zu einer drastischen Gegenmaßnahme zu greifen: Er veranstaltet selbst einen Flohmarkt. Dass das nicht ganz ohne Probleme abgeht, ist bei dem "Verkaufsgenie" wirklich kein Wunder.

