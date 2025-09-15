Eine schrecklich nette Familie
Folge 23: Ausverkauf
23 Min.Ab 12
Al Bundy hat es nicht leicht: Wieder einmal sind der konsumsüchtigen Peggy beim Einkaufen sämtliche Gäule durchgegangen. Peggy hat alle Flohmärkte der Umgebung abgegrast - und so wie es aussieht auch aufgekauft. Alles Reden, Bitten und Befehlen nützt nichts. Nun beschließt Al, zu einer drastischen Gegenmaßnahme zu greifen: Er veranstaltet selbst einen Flohmarkt. Dass das nicht ganz ohne Probleme abgeht, ist bei dem "Verkaufsgenie" wirklich kein Wunder.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland