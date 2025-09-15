Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Goldrausch (2)

Sony PicturesStaffel 5Folge 24
Goldrausch (2)

Goldrausch (2)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 24: Goldrausch (2)

23 Min.Ab 12

Die Bundys und die von ihnen herbeigelockten D'Arcys machen sich auf den Weg zu ihrer Mine und beginnen, nach Gold zu schürfen. Von der harten und, wie es scheint, vergeblichen Arbeit sind alle bald ziemlich frustriert. Doch als Al ein riesiges Nugget findet, bricht ein wahres Goldfieber aus. Und es nimmt kein Ende; die Goldbrocken werden immer mehr. Jeder träumt schon von den Dingen, die sich davon kaufen lassen. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es ein böses Erwachen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen