Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Buck geht in die Zucht

Sony PicturesStaffel 5Folge 25
Buck geht in die Zucht

Buck geht in die ZuchtJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 25: Buck geht in die Zucht

23 Min.Ab 12

Al und Peggy bekommen ein sensationelles Angebot: Wenn Buck die preisgekrönte Hündin Astoria's Lady of Marseille deckt, bekommen die Bundys 10.000 Dollar. Weil der erste Versuch nicht klappt, versuchen Al und Peggy, dem Hund zu zeigen, was er machen soll. Danach hat Buck noch weniger Lust. Buck ist einfach zu erschöpft, weil er bereits alle Hundedamen der Nachbarschaft beglückt hat. Er wird eingesperrt und nach vierzehn Tagen auf Astoria losgelassen - mit verheerenden Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen