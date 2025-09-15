Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Bud zwischen zwei Frauen
24 Min.Ab 12
Buds Englischlehrerin interessiert sich für ihn - Miss McGowen ruft ihn eines Tages nach dem Unterricht zu sich. Sie küsst ihn und verabredet sich mit ihm! Wenig später hat er auch bei einer attraktiven Klassenkameradin Erfolg. Darlene glaubt, Bud müsse ein fantastischer Liebhaber sein, wenn sich Miss McGowen für ihn erwärmt. Bud fragt seinen Vater um Rat, und Al Bundy hat eine klare Antwort: Für wen er sich auch entscheidet, es ist auf jeden Fall die Falsche ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland