Sony PicturesStaffel 6Folge 25
24 Min.Ab 12

Zwei englische Ortschaften bekämpfen sich wegen der Bundys: Inzwischen sind nicht nur die Bewohner von Unter-Uncton hinter ihnen her. Auch die Leute aus Ober-Uncton wollen die Nachfahren des alten Seamus MacBundy in ihren Ort locken. Kelly seilt sich von ihrer Familie ab, sie will London unsicher machen. Schließlich kommen Al, Peggy und Bud in Unter-Uncton an. Sie ahnen nicht, dass für den nächsten Morgen ein tolles Programm auf sie wartet - ihre Hinrichtung.

