Eine schrecklich nette Familie

Die Reise nach England (3)

Sony PicturesStaffel 6Folge 26
Die Reise nach England (3)

Die Reise nach England (3)

Eine schrecklich nette Familie

Folge 26: Die Reise nach England (3)

24 Min.Ab 12

Al hat noch immer keine Ahnung von seinem bevorstehenden Schicksal. Er ist überzeugt davon, dass die Bewohner von Unter-Uncton ihn als Baseball-Helden der Vergangenheit feiern. Al hält eine ausufernde Rede. Immer eindringlicher fordern seine Zuhörer den Galgen für die Bundys. Da taucht in letzter Minute Kelly auf. Als Bauernmädchen verkleidet, kann sie ihre Familie vor dem tödlichen Schicksal bewahren. Doch der Albtraum eines Amerikaners in England ist noch nicht zu Ende ...

