Eine schrecklich nette Familie
Folge 25: Die Nöte eines Ehebrechers
23 Min.Ab 12
Cousin Jimmy verspricht, den Mann umzubringen, der am Tage der Hochzeit mit seiner Braut geschlafen hat. Niemand ahnt, dass Bud der Schuldige ist. Jimmy bittet ihn sogar, bei der Suche nach dem Ehebrecher zu helfen. In seiner Not wendet sich Bud an Al. Dessen Rat ist simpel: einfach weiterlügen. Doch für Kelly ist Bud jetzt erpressbar. Als Bud schließlich gestehen will, ist Jimmy zu seiner Verwunderung längst an einer anderen Frau interessiert ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland