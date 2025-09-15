Eine schrecklich nette Familie
Folge 23: Das Idol
23 Min.Ab 6
Seine vollschlanken Kundinnen beschweren sich über Als Frechheiten. Daraufhin droht die Geschäftsleitung, ihm seinen Firmenparkplatz zu entziehen! Al sucht in seinem "No Ma'am-Club" Rat, doch dort kann ihm niemand helfen. Als letzte Möglichkeit wendet sich Al an den Vorzeigemacho Ironhead Haynes, der sich auf einen einsamen Berg zurückgezogen hat. Haynes eröffnet ihm, dass Männer wie sie zu einer aussterbenden Rasse gehören ...
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland