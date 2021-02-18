Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 18.02.2021: Villa mit Seeblick
19 Min.Folge vom 18.02.2021
Tamara hegt große Hoffnung auf die Ranch am See. Nach der Renovierung des Erdgeschosses widmet sie sich dem Außenbereich und dem Obergeschoss. Sie gestaltet ein großzügiges Schlafzimmer mit Ankleidezimmer und neuem Bad. Danach geht es an den Garten - inklusive Wintergarten, einer Terrasse und einer schönen Feuerstelle mit einem fantastischen Blick auf den See. Die Villa hat das Zeug zum Verkaufsschlager!
