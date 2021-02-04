Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 04.02.2021: Alte Villa in neuem Glanz
20 Min.Folge vom 04.02.2021
Tamara Day startet mit der Restaurierung eines alten Haus im amerikanischen Craftsman-Stil von 1909. Sie möchte der zweistöckigen Villa eine neue Raumaufteilung für moderne Käufer verpassen und einen offenen Wohn- und Essbereich gestalten. Bei der Renovierung erhält sie die Vintage-Lichtschalter des Hauses und ein Tapetenwandbild, das zum Mittelpunkt des Esszimmers werden soll.
