HGTVFolge vom 04.02.2021
20 Min.Folge vom 04.02.2021

Tamara Day startet mit der Restaurierung eines alten Haus im amerikanischen Craftsman-Stil von 1909. Sie möchte der zweistöckigen Villa eine neue Raumaufteilung für moderne Käufer verpassen und einen offenen Wohn- und Essbereich gestalten. Bei der Renovierung erhält sie die Vintage-Lichtschalter des Hauses und ein Tapetenwandbild, das zum Mittelpunkt des Esszimmers werden soll.

