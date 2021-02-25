Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 25.02.2021: Kunst am Bau
22 Min.Folge vom 25.02.2021
Tamara Day möchte aus einem Haus im Ranch-Stil von 1950 eine Villa im Millionenwert machen. Dafür soll der Grundriss geöffnet und ein ganzes Stockwerk hinzugefügt werden. Auch die Fassade erneuert die Expertin mithilfe ihres Vaters Ward. Unvorhersehbare Schwierigkeiten wie ein Unwetter und ein alter Kamin schränken Tamaras kreative Ideen jedoch ein und sie muss ihre Pläne und ihr Budget überdenken.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
