Im Obergeschoss von Tamaras Shirtwaist-Haus gibt es vier Schlafzimmer – aber nur ein Bad. Da Käufer in der Gegend eine Master Suite mit eigenem Bad erwarten, verwandelt Tamara eins der Zimmer in ein luxuriöses Bad. Außerdem bekommt das Elternschlafzimmer einen maßgeschneiderten Kleiderschrank, der den Wert der Immobilie zusätzlich steigert. Tamara und ihr Dad durchstöbern Antiquitätenläden nach Schätzen für das Haus und finden alte Postkarten, mit denen sie den Wäscheraum auskleiden will. Auch die Veranda bekommt einen neuen Look und sorgt dafür, dass das Haus von außen und innen wieder schön und einladend wirkt.
