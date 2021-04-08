Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 08.04.2021: Update für eine Stilikone
20 Min.Folge vom 08.04.2021
Tamara liebt ihr neues Tudorhaus wegen all den historischen Details: Holzschnitzereien, der schönen Terrasse mit unterschiedlichen Steinen, die riesigen Kaminöfen und der Gewölbedecke im Schlafzimmer. Auf der Agenda steht nun, aus einem der kleinen Badezimmer einen Spa-Bereich mit Regendusche für das Elternschlafzimmer zu machen. Nicht mal undichte Rohre können sie von ihrer Idee abhalten. Mit der grauen Wandfarbe und einem riesigen Leuchter im Schlafzimmer betont Tamara den ganzen Charme und die Eleganz des alten Hauses. Am Ende ist das Haus modern, stylisch und immer noch so charmant wie vor vielen Jahren.
