Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine Villa zum Verlieben

Der Charme der 50er

HGTVFolge vom 25.02.2021
Der Charme der 50er

Der Charme der 50erJetzt kostenlos streamen

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 25.02.2021: Der Charme der 50er

20 Min.Folge vom 25.02.2021

Tamara Day renoviert drei Schlafzimmer und drei Bäder des 50er-Jahre-Hauses. Es soll ein modernes Zuhause für eine große Familie werden. Die Master-Suite bekommt einen massiven Schrank und ein Luxusbad mit einem Waschtisch aus Eichenholz und Fliesen im Marmor-Look. Für ihre Designs setzt die Expertin außerdem auf einige historische Details, die sie bei der Renovierung entdeckt.

Alle verfügbaren Folgen