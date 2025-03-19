Eine wie keine
Folge 109: Folge 109
24 Min.Ab 6
Mark entscheidet sich, die Diebin Pilar mit dem Diamanten laufen zu lassen, um so das Leben seines verhassten Bruders zu retten. Aber ob Mark sich nun Philips Dank gewiss sein kann, steht auf einem anderen Blatt. Gemeinsam mit Manu schafft es Mark, die Verfolgung von Pilar aufzunehmen. Doch alle Versuche, ihr den Stein abzunehmen, misslingen. Der Finderlohn der Versicherung scheint verloren ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph