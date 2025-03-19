Eine wie keine
Folge 118: Folge 118
23 Min.Ab 6
Manu ist vollkommen neben der Spur, als Mark ihretwegen das Hotel verlässt. Und dann soll sie auch noch sein ausgeräumtes Büro putzen. Ein niederschmetternder Anblick. Aber dort findet sie etwas, das ihr Herz pochen lässt: Im Müll ist ein zerrissener Abschiedsbrief von Mark an sie, in dem er ihr seine Liebe gesteht! Manu rennt los. Sie muss Mark finden und ihm sagen, wie sehr auch sie ihn liebt!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph