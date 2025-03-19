Eine wie keine
Folge 120: Episode 120
23 Min.Ab 6
Oliver bekommt von Philip den Auftrag, einen wichtigen Deal mit hochkarätigen Reiseveranstalterinnen an Land zu ziehen - die als äußerst schwierig gelten. Tatsächlich gerät Oliver beim Business Lunch mit den Damen zunehmend ins Schwitzen. Das Geschäft droht zu scheitern. Doch dann erscheint überraschend Eva. Sie schafft es, das Vertrauen der Gegenseite zu gewinnen ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph