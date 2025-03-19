Eine wie keine
Folge 159: Episode 159
23 Min.Ab 6
Moritz verhindert in letzter Sekunde Jessicas Vergewaltigung. Gerade, als Jessica und Moritz sich endlich näher kommen, taucht die Polizei auf und verhaftet Moritz wegen Körperverletzung! Manu wird erpresst: Nur wenn sie für die Fusion stimmt, versprechen Philip und Gina, Marcel nicht zu entlassen. Manu weiß nicht ein noch aus ...
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph