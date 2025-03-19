Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 164

SAT.1Staffel 1Folge 164
Episode 164

Eine wie keine

Folge 164: Episode 164

23 Min.Ab 6

Die Teenager können Jessicas Peiniger endlich dingfest machen. Damit wird auch Moritz vom Verdacht der Körperverletzung befreit und aus der U-Haft entlassen. Jessica ist überglücklich. Da steht plötzlich Frederic vor ihr ... Manu und Toni haben sich geküsst! Manu hofft, nun endlich über Mark hinwegzukommen. Auch Mark nimmt für Alexandra von seiner Liebe zu Manu Abschied. Aber es tut unendlich weh.

