Eine wie keine
Folge 165: Episode 165
24 Min.Ab 6
Manu und Mark verabschieden sich wehmütig von ihrer gemeinsamen Liebe. Aber in einer Sache sind sich die beiden einig: Sie dürfen Philip das Feld nicht kampflos überlassen! Der erpresst zur gleichen Zeit Oliver: Sollte Oliver nicht wieder seinen alten Posten als Hotel-Finanzchef antreten, wird Philip dafür sorgen, dass Oliver in den Knast wandert! Was hat Philip vor?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph