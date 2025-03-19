Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 168

SAT.1Staffel 1Folge 168
Folge 168: Episode 168

24 Min.Ab 6

Manu ist an wichtige Informationen im Kampf gegen die Sachs-Gruppe gekommen. Im Überschwang der Gefühle gesteht sie daraufhin Toni, dass sie sich in ihn verknallt hat. Oliver und Eva leben derweil in einem Albtraum. Auf Druck von Philip beginnt Oliver damit, Alexandras Vermögen systematisch in riskanten Geschäften zu versenken. Da bietet sich eine einmalige Gelegenheit, Philip zu beseitigen ...

