Eine wie keine
Folge 173: Episode 173
23 Min.Ab 6
Manu und Mark recherchieren weiter gegen die Sachsens. Der Sachs-Konzern scheint in einen Medikamentenskandal verwickelt, infolgedessen sich ein Arzt umgebracht hat. Manu schafft es, dass Vertrauen der Witwe zu gewinnen. Neben geheimen Details der Medikamentversuche erfahren Manu und Mark auch, dass der geheimnisvolle Presse-Informant eine Frau ist, die im "Aden" arbeitet! Wer ist das Phantom?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph