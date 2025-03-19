Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 195

SAT.1Staffel 1Folge 195
Folge 195: Episode 195

24 Min.Ab 6

Manu erfährt, dass Alexandra Mark die Wahrheit über die Vaterschaft weiterhin vorenthält. Dadurch wird Manu plötzlich klar, welche Art von Beziehung sie nicht führen will. Wie schön und unkompliziert ihre Liebe zu Toni dagegen ist. Manu will Tonis Heiratsantrag endlich annehmen! Aber dann trifft sie auf Mark und ihr Verstand setzt aus: Ein Wort von Mark und sie bläst die Sache mit Toni ab!

