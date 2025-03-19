Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 204

SAT.1Staffel 1Folge 204
Folge 204: Episode 204

24 Min.Ab 6

Ralf hat Daniel entführt, aus Angst, den Kleinen zu verlieren! Das Schlimmste: Ralf ist stark betrunken mit Daniel im Auto unterwegs! Panisch vor Sorge trommelt Manu ihre Freunde für eine Suchaktion zusammen. Als sie einen Hinweis auf Ralfs Aufenthaltsort erhält, gibt es für Manu kein Halten mehr. Wird sie Daniel rechtzeitig finden, bevor etwas Schlimmes passiert?

SAT.1
