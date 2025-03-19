Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 211

SAT.1Staffel 1Folge 211
Folge 211: Episode 211

24 Min.Ab 6

Während Manu auf den Altar zuschreitet, bereit, Toni das Ja-Wort zu geben, kämpft Mark verzweifelt um sein Leben. Der durchgedrehte Philip hat ihn überwältigt und mit einer tickenden Bombe im Hotelkeller eingesperrt: Alle sollen auf der Hochzeitsfeier im "Aden" sterben! Wird es Mark noch rechtzeitig gelingen, ein Blutbad zu verhindern und Manu von ihrem "ja" zu Toni abzuhalten?

