Folge 27: Folge 27
24 Min.Ab 6
Es bricht Manu fast das Herz, als sie an Weihnachten arbeiten muss, anstatt mit Daniel zu feiern. Besonders, weil sich Daniel ein gemeinsames Weihnachten so sehr gewünscht hat. Aber Manu weiß, dass dieser Job die einzige Chance ist, ihren Sohn bald wieder zu sich zu holen. Auch Mark kämpft um seine Existenz. Wird es ihm gelingen, Julius Aden zu beschwichtigen?
