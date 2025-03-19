Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 6

Während Mark mit seiner Verlobten nach Indien fliegt, behält Manu seinen Widersacher Philip im Auge. Tatsächlich scheint der irgendetwas im Schilde zu führen. Bei ihren Nachforschungen bekommt Manu unerwartet Unterstützung von Krimiautor Steffen König. Auch Manus Sohn Daniel wird vom Detektivvirus erfasst und schleicht sich heimlich in Philips Büro - doch Philip kann jeden Moment hereinkommen!

