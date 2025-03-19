Eine wie keine
Folge 126: Episode 126
23 Min.Ab 6
Aus Einsamkeit hat sich Alexandra Philip an den Hals geworfen, der die Situation zutiefst genießt - auch wenn er sein Gefühle niemals zugeben würde. Gina glaubt, endlich einen Schwachpunkt bei Philip gefunden zu haben. Der behauptet jedoch, dass er Alexandras Gunst lediglich ausnutzen will, um sich ihrer geschäftlichen Unterstützung sicher zu sein. Daraufhin zettelt Gina eine Intrige an ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph