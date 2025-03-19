Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 131

SAT.1Staffel 1Folge 131
Episode 131

Episode 131Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 131: Episode 131

24 Min.Ab 6

Julius' Plan geht auf: Mit seinem vermeintlichen Vertrauensbeweis im Rücken besinnt sich Alexandra auf die "Aden"-Tradition und beginnt, an Philip zu zweifeln. Jana versucht derweil, Karin mit Toni zu verkuppeln. Aber als Karin sich mächtig ins Zeug legt, um bei Toni zu punkten, rührt sich in Jana heftige Eifersucht. Sie kann nicht mehr an sich halten und offenbart Toni ihre wahren Gefühle!

