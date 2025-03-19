Eine wie keine
Folge 131: Episode 131
24 Min.Ab 6
Julius' Plan geht auf: Mit seinem vermeintlichen Vertrauensbeweis im Rücken besinnt sich Alexandra auf die "Aden"-Tradition und beginnt, an Philip zu zweifeln. Jana versucht derweil, Karin mit Toni zu verkuppeln. Aber als Karin sich mächtig ins Zeug legt, um bei Toni zu punkten, rührt sich in Jana heftige Eifersucht. Sie kann nicht mehr an sich halten und offenbart Toni ihre wahren Gefühle!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph