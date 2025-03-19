Eine wie keine
Folge 140: Episode 140
23 Min.Ab 6
Manu schwebt auf Wolke sieben! Sie hat Mark eine Chance gegeben und fühlt sich ihm so nah wie nie zuvor. Sie ist sich sicher, dass Mark sich geändert hat. Er hat die Hotel-Machenschaften und den erbitterten Kampf mit Philip weit hinter sich gelassen. Als Mark Manu dann auch noch eine Überraschung ankündigt und ihr Bilder vom Heiratsparadies Las Vegas zeigt, klopft Manu das Herz vor Freude ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph