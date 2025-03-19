Eine wie keine
Folge 149: Episode 149
24 Min.Ab 6
Manu weiß nicht mehr, ob sie Marks Vorwürfe gegen Philip noch glauben kann. Marks Feldzug gegen Philip nimmt langsam zwanghafte Züge an. Und ihre schlimmsten Befürchtungen werden bestätigt. Schweren Herzens offenbart ihr Mark schließlich, dass er erst gegen Philip gewinnen muss, bevor er für die Liebe frei ist. Hassen und lieben gleichzeitig scheint ihm unmöglich. Manu bricht es das Herz ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph