Eine wie keine
Folge 170: Episode 170
24 Min.Ab 6
Die Lage zwischen den Pauschaltouristen und den Stammgästen im Hotel spitzt sich zu. Bis Manu den rettenden Einfall hat und Tony Marshall zu einem Auftritt im "Aden" überredet! Mark hat indes herausgefunden, dass Oliver absichtlich Alexandras Vermögen vernichtet! Als Mark jedoch von Philips Erpressung hört, will er Oliver unbedingt helfen. Das geht jedoch nur mit Alexandras Hilfe ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph