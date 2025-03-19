Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 173
Folge 173: Episode 173

23 Min. Ab 6

Manu und Mark recherchieren weiter gegen die Sachsens. Der Sachs-Konzern scheint in einen Medikamentenskandal verwickelt, infolgedessen sich ein Arzt umgebracht hat. Manu schafft es, dass Vertrauen der Witwe zu gewinnen. Neben geheimen Details der Medikamentversuche erfahren Manu und Mark auch, dass der geheimnisvolle Presse-Informant eine Frau ist, die im "Aden" arbeitet! Wer ist das Phantom?

