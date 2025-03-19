Eine wie keine
Folge 188: Episode 188
23 Min.Ab 6
Manu beschließt, Mark zu sagen, dass er nicht der Vater von Alexandras Kind ist. Doch Alexandra fleht Manu inständig an, stillschweigen zu wahren. Wie wird Manu sich entscheiden? Carlo wird indes von Gina erpresst: Sollte Carlo nicht verraten, was die Sachs-Gegner als nächstes vorhaben, wird Karin getötet! Aus Angst um Karin verrät Carlo schließlich den Plan der siegessicheren Fusionsgegner.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph