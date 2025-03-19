Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 191

SAT.1Staffel 1Folge 191
Episode 191

Eine wie keine

Folge 191: Episode 191

23 Min.Ab 6

Alexandra muss sich eingestehen, dass Philip sie in der Hand hat. Er weiß jetzt, dass er der Vater ihres Kindes ist. Währenddessen scheint Mark entschlossen, sich auf ein Leben mit Alexandra einzulassen. Aber seine Gefühle für Manu sind immer noch da. Als Mark erfährt, dass Toni ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, hält Mark es nicht mehr aus: Er muss zu Manu! Dafür muss er aber an Toni vorbei.

