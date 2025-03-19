Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 193

SAT.1Staffel 1Folge 193
Episode 193

Episode 193Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 193: Episode 193

24 Min.Ab 6

Alexandra schafft es nicht, Mark die Vaterschaftslüge zu beichten. Zu groß ist ihre Angst, von ihm verlassen zu werden. Aber Philips Ultimatum läuft aus: Entweder Alexandra gründet eine Familie mit Philip, oder Mark erfährt alles! Fieberhaft klammert Alexandra sich an eine letzte, verzweifelte Idee: Wenn sie das Kind abtreibt, kann niemand mehr beweisen, wer der biologische Vater war!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen