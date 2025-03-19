Eine wie keine
Folge 202: Episode 202
24 Min.Ab 6
Manu muss entsetzt feststellen, dass Ralf am Ende ist. Es geht ihm so schlecht, dass er sich nicht mehr richtig um Daniel kümmert! Mark ist indes vollkommen überfordert: Er soll der Sohn von Adrian sein? Aber Adrians Beteuerung, dass er mit dem Tod von Alexandras Baby nichts zu tun hat, verunsichern Mark zunehmend. Schließlich stellt Mark Alexandra zur Rede. Wird er nun die Wahrheit erfahren?
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph