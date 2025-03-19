Eine wie keine
Folge 206: Episode 206
24 Min.Ab 6
Mark ist hin- und hergerissen: Adrian hat ihm angeboten, ihn im Tausch gegen eine Organspende zum Besitzer der Sachsgruppe zu machen! Macht und Reichtum sind plötzlich greifbar nah. Aber will Mark sein Leben dafür aufs Spiel setzen? Manu appelliert an Mark, herauszufinden, wer er wirklich ist. Manu ahnt nicht, was sie damit in Mark auslöst ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
