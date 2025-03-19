Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 206

SAT.1Staffel 1Folge 206
Episode 206

Folge 206: Episode 206

24 Min.Ab 6

Mark ist hin- und hergerissen: Adrian hat ihm angeboten, ihn im Tausch gegen eine Organspende zum Besitzer der Sachsgruppe zu machen! Macht und Reichtum sind plötzlich greifbar nah. Aber will Mark sein Leben dafür aufs Spiel setzen? Manu appelliert an Mark, herauszufinden, wer er wirklich ist. Manu ahnt nicht, was sie damit in Mark auslöst ...

SAT.1
