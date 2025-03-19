Eine wie keine
Folge 56: Folge 56
23 Min.Ab 6
Während Mark mit seiner Verlobten nach Indien fliegt, behält Manu seinen Widersacher Philip im Auge. Tatsächlich scheint der irgendetwas im Schilde zu führen. Bei ihren Nachforschungen bekommt Manu unerwartet Unterstützung von Krimiautor Steffen König. Auch Manus Sohn Daniel wird vom Detektivvirus erfasst und schleicht sich heimlich in Philips Büro - doch Philip kann jeden Moment hereinkommen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph