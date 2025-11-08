Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 21vom 08.11.2025
20 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.

