Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einfach kochen mit Mary

Ein Hoch auf das Sandwich

sixxStaffel 3Folge 22vom 08.11.2025
Ein Hoch auf das Sandwich

Ein Hoch auf das SandwichJetzt kostenlos streamen

Einfach kochen mit Mary

Folge 22: Ein Hoch auf das Sandwich

20 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Einfach kochen mit Mary
sixx
Einfach kochen mit Mary

Einfach kochen mit Mary

Alle 3 Staffeln und Folgen