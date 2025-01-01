Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
1 StaffelAb 12
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Immer wieder berichten Menschen von angeblichen Erfahrungen, welche die Existenz von übernatürlichen Wesen, rätselhaften Phänomenen und Mysterien bestätigen sollen. Schauspieler Zachary Quinto trifft sich mit Augenzeugen, stellt Nachforschungen an und versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
Genre:Dokumentation, Paranormal
Produktion:US, 2018
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.