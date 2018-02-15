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Stärken und Schwächen des Sozialstaats

OktoStaffel 1Folge 21vom 15.02.2018
Stärken und Schwächen des Sozialstaats

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Folge 21: Stärken und Schwächen des Sozialstaats

27 Min.Folge vom 15.02.2018

Im Gespräch mit Alois GUGER, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo, einem der renommiertesten Experten für Fragen von Einkommen und sozialer Sicherheit. Warum der Sozialstaat nicht nur für die Bedürftigen da ist, warum er die Mitte stützt, wo die Herausforderungen liegen.

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