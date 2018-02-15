Stärken und Schwächen des SozialstaatsJetzt kostenlos streamen
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Folge 21: Stärken und Schwächen des Sozialstaats
27 Min.Folge vom 15.02.2018
Im Gespräch mit Alois GUGER, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo, einem der renommiertesten Experten für Fragen von Einkommen und sozialer Sicherheit. Warum der Sozialstaat nicht nur für die Bedürftigen da ist, warum er die Mitte stützt, wo die Herausforderungen liegen.
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Genre:Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto