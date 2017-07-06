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Die Kulturalismus-Falle

OktoStaffel 1Folge 25vom 06.07.2017
Die Kulturalismus-Falle

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Folge 25: Die Kulturalismus-Falle

28 Min.Folge vom 06.07.2017

Bei Martin Schenk zu Gast ist Sama MAANI, Schriftsteller und Psychoanalytiker. Menschen erwerben Rechte durch ihr Menschsein, nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Religion, Kultur oder Herkunft. Wird das umgedreht, schnappt die Kulturalismus-Falle zu. Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten. Und die eigene auch nicht.

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